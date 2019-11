UFFICIALE, Lecce-Cagliari rinviata: tentativo domani

Maurizio Mariani, arbitro della sezione di Aprilia, ha comunicato ai capitani di Lecce e Cagliari, rispettivamente Fabio Lucioni e Radja Nainggolan, che la partita non si giocherà. Nulla da fare, a causa della pioggia battente pure aumentata nel corso degli ultimi minuti. In attesa di comunicazioni ufficiali, la data buona per recuperare l'incontro dovrebbe essere già domani. Tempo permettendo.