UFFICIALE, Il West Ham dà l'addio a Lotepegui. Il sostituto...

Il West Ham esonera Julen Lopetegui, una mossa che non sorprende dopo i 9 gol subiti nelle due ultime gare dopo un avvio difficile e il 14esimo posto in classifica: "Il West Ham United può confermare che l'allenatore Julen Lopetegui ha lasciato oggi il club. La prima metà della stagione 2024/25 non è stata in linea con le ambizioni del Club, che ha pertanto adottato misure in linea con i propri obiettivi", si legge nel comunicato del club inglese. "Il Club conferma che anche gli assistenti Pablo Sanz, Oscar Caro, Juan Vicente Peinado, Borja De Alba ed Edu Rubio lasciano con effetto immediato.

Il Consiglio di Amministrazione desidera ringraziare Julen e il suo staff per il duro lavoro svolto durante il loro periodo con gli Hammers e augura loro ogni successo per il futuro". Il West Ham ora è alla ricerca del sostituto vista l'imminente gara che sembra aver individuato in Graham Potter.