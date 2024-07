UFFICIALE, Il figlio d'arte Frey approda alla Pianese

FirenzeViola.it

© foto di Francesco Moscatelli

Il figlio dell'ex portiere viola Sebastien Frey, Daniel, approda alla Pianese del vulcanico e ambizioso patron delle cucine Stosa, Maurizio Sani, che proverà a stupire anche in serie C: "Siamo felici di annunciare che il terzino destro Daniel Frey è un nuovo calciatore della Pianese - è l'annuncio del club - Daniel, classe 2002, viene dalla Pro Vercelli e vanta esperienze con Cremonese, Carrarese, Gubbio e Chievo Verona. Con 39 presenze in Serie C, porterà esperienza e talento alla nostra squadra".

Sul sito ufficiale ci sono le prime parole del figlio d'arte: "Quello nel quale sono arrivato qui alla Pianese mi sembra un bellissimo gruppo, si sente subito che c’è entusiasmo e da parte mia c’è tanta voglia di dimostrare le mie qualità quest’anno. Vedo tanta voglia di far bene da parte della società e di mister Fabio Prosperi, la mia scelta è dovuta anche a questo e all’ambiente che vedo qui a Piancastagnaio. Abbiamo le carte in regola per disputare un buon campionato”.