UFFICIALE, Genoa-Juventus si giocherà a porte chiuse

Genoa-Juventus si disputerà a porte chiuse. Lo ha deciso il Prefetto di Genova dopo le determinazioni dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive: la sfida, in programma domani alle ore 18 allo stadio "Ferraris", sarà senza tifosi. Il provvedimento è arrivato dopo gli incidenti tra tifoserie avvenuti prima, durante e dopo il derby di Coppa Italia andato in scena mercoledì sera (e terminato con la vittoria dei blucerchiati ai rigori con passaggio del turno agli ottavi della competizione). Si va dunque verso un analogo provvedimento per Sampdoria-Juve Stabia, in programma venerdì 4 ottobre alle 20,30.

Decisione quest'ultima ancora da ufficializzare. Inoltre, se troveranno conferma le indiscrezioni sulle misure da adottare per le trasferte, saranno chiusi i settori ospiti per le partite del Genoa in casa di Atalanta (5 ottobre), Lazio (27 ottobre) e Parma (4 novembre) e per quelle blucerchiate a Modena domenica 29 settembre alle 15, Cesena il 19 ottobre e Cittadella il 29 ottobre.