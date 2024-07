UFFICIALE, Dalle Mura passa a titolo definitivo al Cosenza

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Christian Dalle Mura non è più un giocatore della Fiorentina. Dopo un giro interminabile di prestiti ('ex promessa del settore giovanile viola, passato negli ultimi due anni e mezzo dalle esperienze con Reggina, Cremonese, Pordenone, Spal, Ternana) dopo quattordici anni a Firenze e una sola presenza in prima squadra, risolve il contratto con i viola. Da oggi è un nuovo calciatore del Cosenza, con il club di Serie B che ha presentato così sul proprio sito ufficiale il difensore classe 2002:

"Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Dalle Mura proveniente dall’ACF Fiorentina. Il difensore centrale mancino, nato a Pietrasanta (Lucca) nel 2002, si trasferisce in rossoblù a titolo definitivo con un accordo valido fino al 30 giugno 2027 con opzione per la stagione successiva. È un giocatore duttile che può giostrare sia da centrale che da braccetto, capace di impostare ha una buona visione di gioco. Dopo la trafila nel settore giovanile viola fa il suo esordio in Serie A nell’agosto 2020 in Fiorentina-Spal. Poi le esperienze in Serie B, dove con le maglie di Reggina, Cremonese, Pordenone, Spal e Ternana colleziona 67 presenze. Annovera anche 44 presenze e 2 reti nelle nazionali giovanili azzurre (dall’Under 15 all’Under 21).

Benvenuto Christian nel branco rossoblù!".