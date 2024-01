UFFICIALE, Brekalo saluta Firenze e torna in Croazia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dopo meno di un anno, Josip Brekalo lascia la Fiorentina. L'esterno classe '98, arrivato dal Wolfsburg nel finale del mercato di gennaio 2023, saluta i viola per tornare in Croazia fino a giugno. Dopo il flirt con la Dinamo Zagabria, Brekalo ha scelto un altro club: per almeno sei mesi sarà un calciatore dell'Hajduk Spalato. Questo il comunicato del club sul proprio sito ufficiale: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Josip Brekalo all' HNK Hajduk Spalato".

La Fiorentina si separa quindi con dai viola dopo un'esperienza tutt'altro che stellare: nel complessivo sono state 29 le sue apparizioni in maglia giglata, con all'attivo un solo gol segnato nel successo per 3-1 al Maradona contro il Napoli.