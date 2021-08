UFFICIALE, Borja Valero ha firmato con il Lebowski

Il Centro Storico Lebowski comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Borja Valero Iglesias. Borja Valero è nato a Madrid il 12 gennaio 1985. In carriera ha indossato le maglie di Real Madrid, Maiorca, West Bromwich Albion, Villarreal, Fiorentina e Inter. Ha collezionato 268 presenze in Serie A, 137 in Liga, 30 in Premier League, 13 in Champions League e 52 in Europa League. Nelle foto che seguono, la firma del contratto alla presenza della presidente Ilaria Orlando e della vicepresidente Matilde Emiliani.

