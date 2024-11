Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - La Uefa ha disposto un minuto di silenzio, durante tutte le partite delle competizioni Uefa per club in programma questa settimana, "in memoria delle vittime delle alluvioni di Valencia e di tutti coloro che sono stati colpiti nella regione e oltre". Lo comunica la stessa confederazione in un comunicato ufficiale. (ANSA).