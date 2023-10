UEFA, Stasera minuto di silenzio per le vittime di Bruxelles

FirenzeViola.it

© foto di Gaetano Mocciaro

La UEFA ha deciso che stasera in tutte le gare valide per le qualificazioni ad EURO2024 verrà osservato un minuto di silenzio in onore delle due vittime dell'attentato avvenuto ieri sera a Bruxelles. Questo il tweet dell'UEFA: "Stasera in tutte le partite di qualificazione a UEFA EURO 2024 verrà osservato un momento di silenzio, in ricordo delle due vittime dell'attentato terroristico di ieri a Bruxelles, in vista della sfida tra Belgio e Svezia"