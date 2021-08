UEFA, Non ritira sanzioni contro club di Superlega

Continua il braccio di ferro tra la UEFA ed i club che avevano aderito alla Superlega. La scorsa settimana il giudice Manuel Ruiz de Lara, figura alla quale i tre club ancora iscritti alla Superlega (Juventus, Real Madrid e Barcellona) si erano rivolti, aveva ribadito l'obbligo di Nyon di cessare qualsiasi azione intrapresa nei confronti dei club fondatori e invitato la UEFA a diramare un comunicato in tal proposito. Il principale organo calcistico europeo non sembra però far dietrofront visto che il presidente Aleksander Ceferin, secondo quanto riferito da The Times, non sarebbe intenzionato a mollare e sarebbe pronto a ricorrere alla Corte di Giustizia Europea. Lo stesso Ceferin, secondo quanto riportato sempre dal quotidiano britannico, avrebbe riferito alcune dichiarazioni dello stesso Ceferin, che in merito avrebbe parlato della Superlega come "un'idea morta, uccisa dai tifosi; non c'è spazio per una resurrezione".