UEFA, Giudizio etico a dissidenti e stop FFP: le mosse

La Gazzetta dello Sport traccia la strada delle prossime manovre dell'UEFA dopo il tentativo, fallito, di creare la Superlega da parte dei dissidenti. In primis, i legali sono al lavoro: la federazione potrebbe ricorrere ad un giudizio etico. Non solo, perché a Nyon studiano anche nuove forme di contratti di fedeltà da far sottoscrivere a chi partecipa alla Champions e competizioni connesse: nessun tentativo di fuga, se non si vogliono pagare penali. Il nuovo formato della Champions (36 squadre), poi vorrebbe provare ad anticiparlo alla stagione 2023 invece che 2024, e viste le ripetute lamentele dei club a questi ultimi dovrebbe venir destinato il 78% del ricavato dai diritti tv e non più il 30% come oggi. Infine, nonostante saranno consentite uscite dai paletti fin qui imposti dal Financial Fair Play, sarà comunque previsto un limite a spese, salari e commissioni per gli agenti (di fatto quanto proposto da Commisso): tutti devono fare un sacrificio.