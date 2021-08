UEFA, Addio al FFP, dal 2022 ecco le nuove regole

La Uefa manda in persione il FFP, ma è pronta a studiare nuove regole economiche e finanziarie. Il 9 e il 10 settembre a Nyon è prevista una riunione plenaria in cui verranno appunto studieranno, per poi ratificarle a febbraio e farle entrare in vigore da luglio 2022, con una transizione di una/due stagioni, secondo quanto scrive Repubblica. Si farà riferimento allla situazione del presente, più che a quelle del passato, con riferimento al Salary cap o meglio Squad cap: un tetto agli ingaggi commisurato ai ricavi delle società e compatibile col diritto europeo. Le percentuali del nuovo sistema sono ancora ipotesi, ma è chiaro che per rendere il meccanismo credibile serviranno sanzioni sicure contro chi viola le regole.

Tra le novità al vaglio la uxury tax per chi spende troppo, da ridistribuire ai club virtuosi attraverso un fondo comune. C'è un piano UEFA di aiuti alle squadre in sofferenza con finanziamenti agevolati da 2 a 6 miliardi di euro. Un paracadute anche per affrontare meglio le nuove regole che prevedono i consueti deterrenti: penali, tagli delle rose, esclusione dalle coppe nei casi più gravi.

Un'altra regola riguarderà il limite ai prestiti.