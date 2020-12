UDI-ATA, Due sopralluoghi poi lo stop: non si gioca

Ora è ufficiale: Udinese e Atalanta non si giocherà per l'impraticabilità del campo a causa della pioggia copiosa. Dopo due sopralluoghi dell'arbitro La Penna e dei due capitani Toloi e De Paul e due rinvii temporanei per vedere se la situazione migliorasse, è stato deciso il rinvio definitivo della gara. L'Atalanta così arriverà alla gara del prossimo turno con la Fiorentina senza aver giocato questa domenica anche se la squadra di gasperini dovrà affrontare la gara di Champions infrasettimanale.