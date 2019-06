U21, Fuori dall’Europeo e niente Olimpiadi

È finita l'avventura dell'Italia agli Europei Under 21, ma cosa ancor più grave siamo fuori per la terza volta consecutiva dalle Olimpiadi. A Cesena la sfida tra Francia-Romania finisce con un ovvio pareggio che fa felici entrambe le squadre, che trovano il punto qualificazione. Improbabile pensare a uno scenario diverso, a maggior ragione vedendo quanto accaduto in campo. Il girone, per la cronaca, lo vince la Romania per miglior differenza reti mentre i transalpini sono la miglior seconda classificata degli Europei. Le due squadre raggiungono così Spagna e Germania non solo nelle semifinali dell'Europeo ma anche a Tokyo 2020. In contemporanea si è giocato anche l'inutile Croazia-Inghilterra dove si è assistito a tutt'altro spettacolo: nulla in palio e spazio al divertimento con un pirotenico 3-3 con gli inglesi tre volte in vantaggio e altrettante volte raggiunti.