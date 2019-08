TWEET, Il DC United manda Ibra-Ferrari dal meccanico

Ibrahimovic non segna più dopo la tripletta nel derby di Los Angeles quando alla vigilia disse "In America io sono una Ferrari in mezzo a tante Fiat". Così ora che i Galaxy sono spariti dai radar proprio insieme all'attaccante svedese che è rimasto a secco nelle ultime quattro giornate, arriva la risposta del DC United che, dopo aver battuto i Galaxy, scrive "Ti gireranno se lo vedi" e pubblica la foto della Ibra-Ferrari caricata su un carro attrezzi.