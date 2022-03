TUDOR, Fatta una grande partita. 1° tempo era da 0-2

Igor Tudor, allenatore dell'Hellas Verona, ha parlato così a DAZN dopo : "I due tiri in porta contro la Fiorentina? Sono le stranezze e le bellezze del calcio. Penso che oggi abbiamo fatto una bellissima partita, una delle migliori. Nel primo tempo potevamo stare 2-0, loro hanno fatto gol su un rimpallo. Nel secondo tempo ci è mancato l'ultimo passaggio ma abbiamo fatto una bella gara, preso un punto meritatissimo: se c'era una squadra che doveva vincere era l'Hellas. Di solito con la Fiorentina soffrono tutti al Franchi, noi no".

La mancanza di Barak ha pesato?

"Il dato che si è tirato meno in porta non ha alcun significato. Quello di Lasagna solo davanti al portiere cosa è? Non è un tiro pericoloso? Non capisco questa statistica di cui parlate... Per me Lasagna ha fatto bene, l'ho tolto solo per mettere Bessa in marcatura su Torreira visto che Caprari era un po' stanco".