Trevisani sull'Inter: "Il disastro di Firenze è un episodio: saprà reagire e domani è favorita"

Nel suo intervento ai microfoni di SportMediaset, nel consueto appuntamento domenicale, il telecronista Riccardo Trevisani ha parlato del duello scudetto a distanza tra Inter e Napoli e della gara dei nerazzurri contro la Fiorentina. Percentuali cambiate, per il giornalista, riguardo la lotta-scudetto: "Per il titolo dico 55% Napoli e 45% Inter. Conte non ha le coppe ed è favorito, ma il disastro di Firenze è chiaramente un episodio. L'Inter ha sempre saputo reagire e credo che lo farà anche questa volta, domani è assolutamente favorita per la vittoria":