Trevisani: "Grosso aveva ragione. Questa Fiorentina è stata costruita senza un criterio"

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Riccardo Trevisani, giornalista di Sportmediaset, ha parlato nel corso della trasmissione "Fontana di Trevi" in onda sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio commentando la sconfitta della Fiorentina a Genova contro il Genoa: "La famosa frase che rinfacciano a Grosso "Abbiamo i quadri ma non abbiamo il muro" è una frase sacrosanta. Grosso ha tutta la vita ragione, ho provato a spiegarlo ma appena i viola hanno vinto a Venezia mi è stato detto che sono un co****ne. Purtorppo la squadra ha delle lacune, ha iniziare dal portiere che non è più nelle condizioni psicofisiche per essere un giocatore affidabile. Per una squadra poi che non vuole giocare in contropiede Beto non è centratissimo. È una squadra costruita con tanto valore ma con poca ratio. Io comunque non credo che sarà un campionato da zona retrocessione.

Però se la rosa per qualità è nona in campionato, per arrivare a quel nono posto c'è da faticare tanto e sistemare anche qualcosina nel mercato di gennaio. Mandragora è stata una brutta perdita, in campo ti fa 7/8 gol e poi ha leadership. A Genova si è visto un Genoa in cui De Rossi ha risistemato le cose e che ci credeva, della Fiorentina invece ciò che è devastante, ed è una costante da Pioli a Grosso e in parte anche con Vanoli, è che tu vedi una squadra vuota e vieni da quattreo punti in due partite. Non c'è difficoltà psicologica. Si può perdere ma c'è modo e modo e la Fiorentina ha perso in un modo fastidioso".