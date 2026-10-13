Cassano ancora contro Fagioli: "È mono passo, e non ha verticalità. Se è lui il futuro dell'Italia siamo a zero"

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Antonio Cassano, ex calciatore e attuale opinionista, ha parlato nel corso della trasmissione Youtube Viva el Futbol tornando a criticare il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli. Questo il suo pensiero sul classe 2001 viola soprattutto in ottica Nazionale: "Le prime partite con Grosso è stato improponibile. Poi, bravo anche Vanoli, che a me non piace per l'idea di gioco che ha, è tornato a fare delle buone partite. Se però questo è il futuro della nostra nazionale e bisogna ripartire da Fagioli vuol dire che siamo ancora a zero perché a me come giocatore non mi dà niente. Nella sua scarsità, perché a me non piace, come mediano preferisco tutta la vita Locatelli. E Locatelli non mi piace, ma Fagioli non mi dà veramente niente.

È mono passo, va a un cilindro. Tecnicamente ogni tanto dovrebbe giocare anche in avanti. Fagioli fa sempre lo stesso, ma è un lancio lungo o un’imbucata. Se io devo pensare che il futuro della nazionale si basa su Fagioli al centro del centrocampo allora preferisco puntare su Romano. Ha ventisette anni, quanto ancora lo dobbiamo aspettare?"