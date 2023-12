TREMOLADA, Arbitro col vizietto del giallo alla 2^ in A

FirenzeViola.it

Sarà la prima volta in assoluto che Paride Tremolada dirigerà un incontro della Fiorentina, alla seconda in A dopo il debutto dello scorso 23 ottobre allo Stadio Friuli per la gara tra Udinese e Lecce. Autore di un ottimo avvio di stagione in serie B, la direzione di gara della giacchetta nera di Monza è solitamente caratterizzata da un uso frequente del cartellino giallo e del calcio di rigore. Nelle 190 partite dirette tra i professionisti, Tremolada ha sventolato 776 volte il cartellino giallo (una media di oltre quattro ammonizioni a partita) e ha fischiato 91 penalty, circa uno ogni due gare.