Tre club di A monitorano la situazione di Mbala Nzola: ecco quali

Tre club di A monitorano la situazione di Mbala Nzola: ecco qualiFirenzeViola.it
Ieri alle 23:09
Redazione FV

L'attaccante della Fiorentina in prestito al Pisa, Mbala Nzola, è stato ormai scaricato da Gilardino e dal club nerazzurro che vuole interrompere appunto il prestito con l'angolano. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il futuro prossimo di Nzola potrebbe essere sempre in Serie A visto che monitorano la situazione il Lecce, il Genoa e il Cagliari. Ricordiamo che su Nzola ci sarebbe anche lo Spezia per un romantico ritorno nelle Aquile, anche se i liguri devono fare i conti con il fatto di giocare in Serie B e con il pesante ingaggio del centravanti angolano.