Totti: "A gennaio mi hanno cercato. Tornerei solo in Nazionale o alla Roma. Come Maldini? Saprei che giocatori prendere"

L'ex calciatore della Roma Francesco Totti, intervenuto a "Viva El Futbol" trasmissione a cura di Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, ha parlato del suo ritiro e soprattutto del futuro: "Cerco di trovare qualche giovane forte e di farli crescere bene, ma non faccio il procuratore. Se poi qualcuno dovesse cercarmi valuterò, posso prendere in considerazione anche la Nazionale. In un’altra squadra no, tornerei solo la Roma. C’è solo la Roma per me. Io come Maldini? Mi piacerebbe, vorrei un ruolo importante ma non è che dovrei decidere da solo. Vorrei dare un contributo, saprei quali giocatori scegliere".

Le voci del ritorno in campo a gennaio? "A gennaio davvero mi ha cercato una squadra in Italia di Serie A, non scherzo. Stavo bene, ma non volevo cambiare città. Quale era la squadra? Dico solo che avrei dovuto vivere vicino a Cassano".