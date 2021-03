TOTOFORMAZIONE, TORNA EYSSERIC. BORJA GIOCA DAL 1'

I quotidiani in edicola stamani concordano sulla formazione viola che scenderà in campo oggi col Parma. C'è solo un dubbio di modulo, con La Gazzetta dello Sport in controtendenza rispetto al 3-5-2 generale: secondo la rosea Prandelli schiererà il 3-4-2-1. Quanto ai giocatori, davanti a Dragowski opereranno Milenkovic, Pezzella e Quarta; sulle fasce ok Malcuit e Biraghi, mentre Pulgar sarà il play, affiancato dalle mezzali Amrabat e Borja Valero (al posto dello spagnolo, per Tuttosport, tornerà Bonaventura dal 1'); infine, in attacco, Eysseric supporterà l'unica punta Vlahovic.

Di seguito la probabile formazione della Fiorentina secondo i quotidiani odierni.

GAZZETTA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Malcuit, Amrabat, Pulgar, Biraghi; Eysseric, Borja Valero; Vlahovic

COR. FIO. (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Malcuit, Amrabat, Pulgar, Borja Valero, Biraghi; Eysseric, Vlahovic.

NAZIONE (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Malcuit, Amrabat, Pulgar, Borja Valero, Biraghi; Eysseric, Vlahovic.

COR. SPORT (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Malcuit, Amrabat, Pulgar, Borja Valero, Biraghi; Eysseric, Vlahovic.

TUTTOSPORT (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Malcuit, Amrabat, Pulgar, Eysseric, Biraghi; Eysseric, Vlahovic.

REPUBBLICA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Malcuit, Amrabat, Pulgar, Borja Valero, Biraghi; Eysseric, Vlahovic.