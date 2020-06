TOSCANA, Lucchese e Grosseto in Serie C. I playoff...

Ora è ufficiale: Lucchese e Grosseto tornano tra i professionisti. Il Consiglio di oggi ha confermato le promozioni dalla serie D alla serie C di Mantova, Grosseto, Lucchese, Pro Sesto, Matelica, Bitonto, Palermo, Campodarsego e Turris. In serie C (dove festeggiano la promozione diretta Monza, Reggina e Vicenza) ancora in corsa per la promozione attraverso i playoff diverse squadre, in base agli algoritmi (in attesa di ufficialità): la Carrarese (seconda solo al Monza) ma anche Pontedera, Siena e Arezzo, anche se non tutte le squadre di serie C potrebbero partecipare, senza rischiare penalizzazioni. La Pianese invece dovrà giocarsi ai playout la permanenza in C.