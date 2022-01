TORRINI, Sassoli appena poteva, andava al Franchi

Stefano Torrini, imprenditore del settore turistico che conobbe David Sassoli da giornalista-tifoso allo stadio Franchi, ha ricordato il Presidente del Parlamento europeo scomparso oggi: “Il mio è un ricordo non di David come politico ma come un fiorentino appassionato, tifoso viola che ho avuto il piacere di conoscere in tribuna al Franchi. Ricordo che in quella occasione gioimmo insieme abbracciandoci per la vittoria della nostra squadra. Allora era solo un giornalista televisivo e non una figura famosa come era fino ad oggi. Forse non sbandierava a tutti la sua fede ma vi assicuro che, appena poteva, veniva al Franchi a seguire la “sua” Fiorentina".