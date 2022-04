TORREIRA, Nessun regista ha segnato quanto lui

Diciotto marcatori diversi, solo l’Atalanta ha portato così tanti giocatori a segno. Anche questo è un aspetto del lavoro di Italiano nella nuova Fiorentina. Il tecnico viola - sottolinea il Corriere dello Sport - vuole spingere tutti in attacco, vuole i gol di tutti, ora più che mai vista la partenza di Vlahovic. L’elenco è questo: Torreira 4, Biraghi 4, Nico Gonzalez 4, Bonaventura 3, Piatek 3, Sottil 3, Saponara 2, Maleh 2, Cabral 2, Martinez Quarta 1, Milenkovic 1, Odriozola 1, Castrovilli 1, Ikoné 1, Duncan 1, Amrabat 1, Callejon 1 e ovviamente Vlahovic 17. All’appello mancano tre difensori come Terzic, Nastasic e Igor, oltre a un attaccante, il russo Kokorin. Il dato che più colpisce è quello dei 4 gol di Torreira che non calcia rigori né punizioni, i suoi gol arrivano con gli inserimenti a fari spenti: nessun altro regista ha segnato quanto lui in Serie A.