Il Cagliari perde il calciatore Idrissi per una lesione al crociato: il report

Il Cagliari perde il calciatore Idrissi per una lesione al crociato: il reportFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:44News
di Redazione FV

Tegola per il Cagliari, distante dalla zona retrocessione ma non abbastanza da sentirsi al sicuro e salvo al 100%. Il club sardo perde infatti (per tutta la stagione) il calciatore Idrissi per una lesione al crociato. "A seguito dell’infortunio riportato in gara, Riyad Idrissi si è sottoposto ad esami diagnostici ed accertamenti strumentali, svolti presso la struttura CDS – Casa della Salute di Cagliari, che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore svolgerà nei prossimi giorni ulteriori accertamenti e visite specialistiche". 