Ranking Uefa, si complica la corsa al 5° posto Champions: l'Italia perde terreno
Dopo la prima delle due serate di Champions League cambia ancora il Ranking UEFA stagionale. In testa resta l’Inghilterra, che continua a dominare la classifica, seguita dalla Germania. Al termine della stagione le prime due federazioni otterranno un posto aggiuntivo nella Champions League 2026-2027.
L’Italia occupa attualmente il quarto posto, alle spalle della Spagna ma davanti al Portogallo. Più distanti, nelle posizioni successive, si trovano Polonia, Francia, Grecia e Cipro. Di seguito la classifica completa:
RANKING UEFA STAGIONALE PER LA 5^ SQUADRA IN CHAMPIONS:
Inghilterra 22.402 (9 squadre ancora in corsa su 9)
Germania 17.857 (5 su 7)
-----------------------------
Spagna 17.781 (6 su 8)
Italia 17.357 (4 su 7)
Portogallo 16.600 (3 su 5)
Polonia 15.250 (2 su 4)
Francia 14.964 (4 su 7)
Grecia 12.900 (2 su 5)
Cipro 11.906 (1 su 4)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati