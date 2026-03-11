Iran, il ministro dello Sport annuncia: "Non parteciperemo ai mondiali negli USA"

Le tensioni politiche tra Iran e Stati Uniti rischiano di riflettersi anche sullo sport. Il ministro dello Sport iraniano, Ahmad Donjamali, ha infatti dichiarato che la nazionale non parteciperà alla Coppa del Mondo che si giocherà negli Stati Uniti. Le sue parole, riportate dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung, arrivano in un momento di forte attrito diplomatico tra i due paesi. Durante un intervento televisivo, Donjamali ha assunto una posizione molto dura: "Dal momento che questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, non abbiamo alcuna intenzione di partecipare ai Mondiali".

Il ministro ha inoltre accusato Washington di aver adottato misure ostili contro l’Iran, parlando di due guerre imposte negli ultimi mesi e di migliaia di vittime iraniane. Alla luce di queste tensioni, Donjamali ha ribadito che la partecipazione dell’Iran è “assolutamente impossibile”. Una posizione che contrasta con quanto dichiarato di recente da Donald Trump, secondo cui la nazionale iraniana sarebbe comunque la benvenuta al torneo, aprendo così a un possibile nuovo caso diplomatico in vista del Mondiale.