Tornano le invasioni del "Falco". Ma in Norvegia-Israele non finisce bene: ecco perché
Tornano le invasioni del "Falco", alias Mario Ferri, pescarese che ormai da 20 anni ci ha abituato alle invasioni di campo durante le partite della Nazionale e non solo. Stasera ha fatto infatti il suo ingresso in campo, allo stadio "Ullevaal" di Oslo durante Norvegia-Israele, con una maglietta ormai iconica con il simbolo di Superman con la scritta "Free Gaza". Solita entrata ad alto effetto scenico con rincorsa da parte della sicurezza e placcaggio a terra, ma finita con un taglio alla mano e il trasporto in ospedale.
A causa di queste invasioni Mario Ferri è finito addirittura in carcere dopo l'invasione ai Mondiali in Qatar e più spesso in tribunale, compreso quello di Firenze. Le sue invasioni però sono sempre a sostegno di cause simpatiche, come far convocare Cassano in Nazionale nelle sue prime uscite nel 2008 (in Pescara-Sambenedettese), o per mostrare messaggi importanti, come in questa occasione. Ma per lui non è finita bene neanche in questa occasione, anche se per un motivo diverso.
