TORINO, Ufficializzato Coco, contratto fino al 2028

(ANSA) - TORINO, 17 LUG - Il Torino ha preso Saul Coco, ora è arrivata anche l'ufficialità. "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall'Unión Deportiva Las Palmas, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Saúl Basilio Coco-Bassey Oubiña, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per la stagione successiva" fa sapere il club in una nota ufficiale. Il giocatore si è già unito alla truppa granata ed è presente al ritiro di Pinzolo, in Val Rendena. (ANSA).