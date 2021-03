TORINO, Dossier sui torti arbitrali: c'è gara coi viola

Cairo ed il Torino penalizzati sistematicamente dagli arbitri: questo quanto sostenuto dal lungo dossier pubblicato stamani sulla Gazzetta dello Sport, in cui sono prese in considerazione 11 partite del campionato in cui ci sarebbero stati evidenti errori a sfavore dei granata. Tra le gare, a sorpresa, anche quella tra Torino e Fiorentina: "Alla 20ª in Torino-Fiorentina (1-1), Di Bello per un episodio simile a Sirigu-Lapadula, al contrario del collega della settimana precedente, non dà il rigore al Toro con Dragowski che travolge Lukic“. Questo quanto emerge dalle colonne della rosea, che torna su una partita che in molti si ricordano sopratutto per la doppia espulsione ai danni dei viola e l'episodio del testa-a-testa tra Milenkovic e Belotti, costata al serbo il cartellino rosso.