Torino, continua la contestazione: nella notte striscioni contro Cairo: "Vattene"
(ANSA) - TORINO, 22 SET - Dopo la protesta di ieri contro il presidente del Torino Urbano Cairo, che ha radunato un corteo di 5mila tifosi, nella notte striscioni con la scritta 'Cairo vattene' sono apparsi in alcuni luoghi simbolo della città sabauda. Tra questi la Gran Madre, Palazzo Nuovo, sede universitaria delle facoltà umanistiche, corso Unità d'Italia e piazza CLN. Si tratta dell'ultimo atto di una domenica nera per il patron granata a cui i tifosi chiedono di cedere il club. Tutto questo arriva a seguito dell'ennesima domenica di contestazione allo stadio Olimpico Grande Torino, coi granata sconfittii per 3-0 dall'Atalanta. (ANSA).
Pubblicità
News
Se non è crisi poco ci manca... preoccupa l'arrendevolezza della squadra. Mediana evanescente, attacco senza palloni. La Fiesole si è fatta sentire con chiarezza. Fiorentina triste, tocca a Pioli riaccenderladi Mario Tenerani
Le più lette
1 Se non è crisi poco ci manca... preoccupa l'arrendevolezza della squadra. Mediana evanescente, attacco senza palloni. La Fiesole si è fatta sentire con chiarezza. Fiorentina triste, tocca a Pioli riaccenderla
Copertina
Pietro LazzeriniLa Fiorentina al momento è solo capo e coda, ora serve il resto. La mediana è la più incerta dell'era Commisso. L'estetica può attendere, conta solo vincere perché col Como non può essere uno scontro diretto
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com