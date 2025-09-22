Torino, continua la contestazione: nella notte striscioni contro Cairo: "Vattene"

(ANSA) - TORINO, 22 SET - Dopo la protesta di ieri contro il presidente del Torino Urbano Cairo, che ha radunato un corteo di 5mila tifosi, nella notte striscioni con la scritta 'Cairo vattene' sono apparsi in alcuni luoghi simbolo della città sabauda. Tra questi la Gran Madre, Palazzo Nuovo, sede universitaria delle facoltà umanistiche, corso Unità d'Italia e piazza CLN. Si tratta dell'ultimo atto di una domenica nera per il patron granata a cui i tifosi chiedono di cedere il club. Tutto questo arriva a seguito dell'ennesima domenica di contestazione allo stadio Olimpico Grande Torino, coi granata sconfittii per 3-0 dall'Atalanta. (ANSA).