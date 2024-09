TORINO, Che entusiasmo: 20mila spettatori per il Lecce

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - TORINO, 10 SET - C'è grande entusiasmo intorno al Torino di Paolo Vanoli, in vetta alla classifica insieme a Juventus, Inter e Udinese, con sette punti nelle prime tre giornate. Il club di via Viotti fa sapere che la vendita dei tagliandi per la sfida contro il Lecce procede a gonfie vele: il dato per la gara interna di domenica 15 settembre infatti è di 20mila spettatori già assicurati, con la curva Maratona che è andata esaurita. Si entra inoltre nell'ultimissima fase di vendita degli abbonamenti: per sottoscrivere la tessera stagionale per le partite di Zapata e compagni allo stadio Olimpico Grande Torino c'è tempo fino alla mezzanotte di lunedì 16 settembre. (ANSA).