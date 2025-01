TORINO-CAGLIARI, Le formazioni ufficiali dell'anticipo

FirenzeViola.it

Torino e Cagliari scendono in campo per inaugurare la 22esima giornata di Serie A. Queste le scelte ufficiali di Vanoli e Nicola per l’anticipo.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. Allenatore: Paolo Vanoli.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Marin, Deiola; Zorta, Gaetano, Felici; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola.