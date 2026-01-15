Torino-Biraghi ai ferri corti: c'è il Verona sull'ex capitano viola

Cristiano Biraghi è una possibilità per il mercato del Verona. Lo scrive Tuttomercatoweb.com, che fa il punto: l'Hellas è alla ricerca di rinforzi per provare una rimonta, l'ennesima nelle ultime stagioni, in zona salvezza. Potrebbe essere un'idea con un prestito con diritto di riscatto, visto che il calciatore è ancora sotto contratto per un altro anno, fino al 30 giugno del 2027, con il Torino. In questo momento non è un'opzione percorribile per il club di Cairo, al netto della presenza nell'ultima sfida di campionato, non particolarmente felice. L'ultima partita da titolare è stata contro il Genoa a fine ottobre. Già con l’Udinese era rimasto fuori dai convocato - con Baroni che aveva spiegato la sua scelta "Non è che Biraghi e Nkounkou fossero in tribuna perché sul mercato..." - salvo poi mandarlo in campo contro l'Atalanta negli ultimi 5 minuti.

Proprio da un suo errore clamoroso è nato il due a zero di Pasalic. Il Monza ha manifestato interesse negli ultimi giorni, ma il terzino non è disposto a scendere di categoria. In questo momento ha un piccolo problema muscolare. Non è solo per questo motivo che è rimasto fuori dai convocati per la sfida contro la Roma di Coppa Italia. Anche gli altri esuberi non figuravano nella lista dei presenti all'Olimpico di Roma.