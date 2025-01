TORINO, Agente Ilic in Italia per la cessione allo Spartak

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La trattativa per portare Ivan Ilic dal Torino allo Spartak Mosca si fa seria. Come scrive torinogranata.it l'agente del tecnico della squadra russa, Dejan Stankovic, ha raggiunto il capoluogo piemontese per trattare con il centrocampista e convincerlo ad accettare il trasferimento. Darko Ristic ha inoltre pubblicato sul giornale russo Campionato una sua foto in compagnia di Vlahovic, che ha incontrato a Torino nelle scorse ore, essendo anche l'agente del giocatore juventino, chiacchierato in uscita dal club bianconero.

La cifra richiesta dal Toro per Ilic è di circa 25 milioni di euro, e non si scenderà sotto i 20. I granata dall'eventuale cessione del serbo potrà così agire sul mercato in entrata.