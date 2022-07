TORINO, Acceso confronto tra Juric e Vagnati

Animi tesi a Waidring, sede del ritiro del Torino in questa estate che precede la stagione 2022/23: tutta l'insoddisfazione per un mercato in entrata quasi fermo ai blocchi di partenza, con l'addio di Bremer che invece si è consumato nei tempi previsti, e altre problematiche, hanno fatto tracimare la pazienza di Ivan Juric, il quale si sarebbe sfogato con il direttore sportivo Davide Vagnati, salito proprio in queste ore in Austria. Un confronto molto acceso, avvenuto ieri sera, in cui il tecnico ha voluto manifestare tutto il proprio malcontento per come è iniziata l'annata. Oggi il tecnico era comunque regolarmente al suo posto durante l'amichevole vinta 1-0 sull'Apollon, vale a dire alla guida dei granata: da sottolineare inoltre come il direttore sportivo Vagnati e il suo braccio destro Moretti abbiano lasciato il ritiro subito dopo l'amichevole, senza ulteriori 'incroci pericolosi' con il tecnico.