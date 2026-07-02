Oliver Glasner vicino al Nottingham Forest: contratto triennale
Oliver Glasner, valutato anche dalla Fiorentina prima di accordarsi con Fabio Grosso, è vicino al Nottingham Forest. È stato raggiunto l'accordo verbale definitivo tra le parti: Glasner firmerà un contratto triennale. L'allenatore austriaco assumerà la guida tecnica dei Tricky Trees, posizionandosi al centro del nuovo progetto sportivo del club.
L'organizzazione nel Nottingham
La firma sul contratto sancirà non solo il suo ruolo in panchina, ma gli garantirà anche un coinvolgimento attivo e un peso specifico importante nelle future strategie di mercato del Nottingham Forest. L'ex Salisburgo è stato grande protagonista con il Crystal Palace, arrivando persino a vincere la Conference League con i Glaziers dopo aver trionfato anche in Coppa d'Inghilterra l'anno precedente e bissando il successo con la Cummunity Shield.
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