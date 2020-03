TOD'S, I DV rinunciano compensi 2020 per Covid-19

Il Consiglio di Amministrazione di Tod's ha deciso di non distribuire il dividendo, in considerazione del peggioramento dello scenario globale dell'epidemia da COVID-19.

Il CdA di Tod's, considerando i risultasti 2019, aveva in precedenza deciso di distribuire una cedola di 0,6 euro per azione, per un controvalore di quasi 20 milioni di euro. Confermata la destinazione dell'1% dell'utile netto consolidato ad iniziative di solidarietà; l'utile dell'esercizio 2019 sarà, per il resto, interamente destinato a riserva.

Il Presidente e VicePresidente del Gruppo, Diego e Andrea Della Valle, hanno inoltre deciso di rinunciare ai loro compensi per l'esercizio 2020.

Rinviata l'Assemblea, inizialmente convocata per il 22 aprile, al 3 giugno 2020, nella speranza di rendere possibile la presenza fisica dei soci.