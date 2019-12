TMW, Sondaggio del West Ham per Prandelli

Sondaggio del West Ham per Cesare Prandelli. Secondo quanto raccolto da TMW, gli Hammers pensano anche al tecnico ex Genoa e Fiorentina per sostituire Manuel Pellegrini. Il West Ham è però tornato a vincere in campionato proprio ieri pomeriggio col Southampton, e - secondo The Guardian - è stato confermato almeno fino al boxing day. Ma il club inglese continua a sondare il terreno per un sostituto.