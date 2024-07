TMW, Prima offerta viola per Tessmann ma occhio al Toro

FirenzeViola.it

Il mercato della Fiorentina è entrato nel vivo. Dopo i primi colpi in attacco e in difesa, la dirigenza viola è ora al lavoro per completare in fretta il reparto di centrocampo. Se nella giornata di oggi è arrivato il primo centrocampista, Andrea Colpani, più orientato a giocare sulla trequarti, la Fiorentina ha fatto anche la prima offerta ufficiale, secondo TMW, per il mediano Tanner Tessmann. L’americano, sfumata la destinazione all'Inter, è alla ricerca di una nuova squadra e quindi pronto a salutare Venezia.

Sul giocatore della squadra lagunare non solo c'è l'interesse della Fiorentina, ma anche quello di un altro club di Serie A: il Torino. Tuttavia, al momento i granata non hanno accelerato significativamente la trattativa per garantirsi il giocatore che ritroverebbe l'ex tecnico ai tempi della Serie B, Vanoli. Oltre ai granata, ci sarebbero anche altri club di Serie A interessati a Tessmann, come Parma e Como, anche se al momento sembrano più defilati.

Intanto, il classe 2001, come Beltrán, ha disputato la sua prima partita alle Olimpiadi di Parigi, perdendo contro i padroni di casa nella prima uscita contro la Francia. L'americano ha giocato nei due di centrocampo, ruolo nel quale la Fiorentina, per il momento, può schierare solo Bianco e Mandragora e quindi ha urgente bisogno di un innesto. Il prezzo per accontentare il Venezia potrebbe partire da una cifra attorno i 5-6 milioni di euro.