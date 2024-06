TMW, Permanenza Belotti da non escludere: previsto summit agente-Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è da escludere a priori l'ipotesi di una permanenza alla Fiorentina per Andrea Belotti. A dare la notizia è Tuttomercatoweb.com, scrivendo che, nonostante il cambio in panchina con l'arrivo di Raffaele Palladino, la società non ha ancora sciolto le riserve sul centravanti della Roma ed è previsto nei prossimi giorni un incontro chiarificatore tra l'entourage di Belotti e la stessa dirigenza della Fiorentina, per fare un punto della situazione.

Rimane sullo sfondo il Como, che da giorni sta cercando il Gallo per costruire una squadra da Serie A. E ci sono già stati contatti con Cesc Fabregas, che avrebbe già esposto a Belotti il progetto del Como. La Roma, proprietaria del cartellino del centravanti, rimane alla finestra da spettatrice interessata.