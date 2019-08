TMW, Offerta viola per Pedro: ballano 3 mln

La Fiorentina continua a trattare per Pedro, attaccante classe '97 del Fluminense e nella serata di ieri ha effettuato una nuova proposta in prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro. Le tempistiche non aiutano la trattativa, visto che il giocatore si trova ovviamente in Brasile e che il club brasiliano chiede il riscatto a 18 milioni. In sintesi ballano almeno 3 milioni per chiudere, anche se Pradè, ds viola, è molto interessato alla chiusura della trattativa e potrebbe anche spingersi oltre. Pedro in patria viene considerato un potenziale crack e gli addetti ai lavori parlano di un colpo potenzialmente molto importante per la squadra di Montella, che una volta ceduto Simeone potrebbe affidarsi a lui per completare il reparto insieme a Vlahovic e Boateng.