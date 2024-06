TMW, Motta-Juventus ci siamo. Oggi le firme

FirenzeViola.it

Oggi sarà il giorno della firma di Thiago Motta con la Juventus. Già da giorni l'ex tecnico del Bologna e il club bianconero avevano un accordo che in giornata, secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, verrà formalizzato con la firma sul contratto. Un contratto che legherà l'allenatore italiano alla formazione torinese per tre anni, fino al giugno del 2027. Per quanto riguarda lo stipendio, Thiago Motta percepirà circa 4 milioni a stagione più eventuali bonus legati ai risultati sportivi raggiunti.