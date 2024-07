TMW, La valutazione di Nico Gonzalez. Gli fa spazio Touré?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche TMW conferma l'interesse dell'Atalanta per Nico Gonzalez della Fiorentina. La Dea - riporta la testata - sta iniziando a cercare di capire i contorni per andare eventualmente all'affondo per l'argentino reduce dall'esperienza in Copa America, a partire da quella che sarà la valutazione da parte dei toscani: la società viola lascerebbe partire Nico Gonzalez per una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro.

Da parte sua, poi, l'Atalanta dovrebbe comunque completare almeno un'uscita nella sua batteria di giocatori offensivi, per fare posto a Gonzalez: gli indiziati numero uno sono Koopmeiners ma anche El Bilal Toure, attaccante maliano acquistato dall'Almeria per una cifra da 30 milioni di euro.