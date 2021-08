TMW, La Fiorentina segue sempre Javi Sanchez

Il profilo di Javi Sanchez è finito sui taccuini di diversi club di Serie A. Secondo quanto raccolto da TMW, il difensore cresciuto nel Real Madrid e oggi di proprietà del Valladolid in queste settimane è stato cercato da Fiorentina, Cagliari e Venezia. Nome caldo già per l'estate, anche per la formula della possibile operazione: il centrale può partire infatti in prestito dopo la retrocessione del club di Ronaldo. Lo spagnolo classe 1997, gradito anche al Valencia e a diversi altri club europei, è un difensore duttile che può adattarsi sia a una linea difensiva a tre che a quattro. Una pista - per tutte queste ragioni - che Fiorentina, Cagliari, Venezia e non solo monitorano con attenzione in vista del rush finale del calciomercato.