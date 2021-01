TMW, Fonseca dice sì: El Shaarawy vicino alla Roma

Tempo di scelte e decisioni, in casa Roma. A due settimane dalla fine del mercato i giallorossi sono ancora alla ricerca di un rinforzo offensivo da regalare a Paulo Fonseca e stando alle ultime raccolte da TMW il nome in cima alla lista di Tiago Pinto è oggi quello di Stephan El Shaarawy. Il Faraone da oramai diverse settimane è nel mirino della Roma, così come lo è Bernard. Nei giorni scorsi il brasiliano sembrava in vantaggio visto il passato comune allo Shakhtar Donetsk col tecnico Fonseca. Ma nelle ultime ore anche l’allenatore portoghese sembra aver sciolto le riserve e dato il via libera al ritorno di El Shaarawy nella capitale. Le trattative con lo Shanghai Shenhua non hanno ancora visto la fumata bianca (il fratello-agente è in Cina per portare avanti le discussioni), con la Roma che vorrebbe evitare esborsi per il cartellino chiudendo per un prestito gratuito o sfruttando l’eventuale rescissione del giocatore col club cinese. Nuovi contatti andranno in scena in queste ore, ma la strada sembra tracciata. Con la Roma che ha individuato in Stephan El Shaarawy il suo primo e prioritario obiettivo per l’attacco.