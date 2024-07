TMW, Fabregas chiama Arthur, lui non è convinto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Pressing del Como di Cesc Fabregas su Arthur. Il centrocampista della Juventus, la scorsa stagione alla Fiorentina, è rimasto fuori dal progetto tecnico dei bianconeri e non è partito per il ritiro tedesco con la squadra. Per lui l'entourage sta cercando e valutando varie proposte sia in Italia che all'estero. E secondo quanto riporta Tmw sarebbe stato lo stesso Fabregas a chiamare Arthur che al momento però non sembra convinto.