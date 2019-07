Dragowski-Fiorentina, è rottura totale. Distanza al momento incolmabile tra domanda e offerta per il rinnovo contrattuale del portiere. Parto distanti e sirene inglesi importanti per Dragowski, che spinge per andare via e ha chiesto la cessione. Giorni caldi, la Premier chiama. E la Fiorentina non fa passi per andare incontro alle esigenze del calciatore. Il divorzio appare sempre più inevitabile..